2018-02-05T04:06:31+03:00
Политика

Киев увидел «руку Москвы» в поджоге Союза венгерской культуры в Ужгороде

Вице-премьер Украины утверждает, что за нападением в Закарпатской области стоит Россия, цель которой – рассорить Незалежную с соседями
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Киев увидел «кремлевскую руку» в поджоге Союза венгерской культуры в УжгородеКиев увидел «кремлевскую руку» в поджоге Союза венгерской культуры в УжгородеФото: REUTERS
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Не секрет, что последние четыре года во всем, что бы ни случилось в Незалежной, Киев видит пресловутую «руку Москвы». Вот и в поджоге здания Союза венгерской культуры в закарпатском Ужгороде обвинили Россию. Вице-премьер Украины Вячеслав Кириленко на своей странице в Twitter заявил, что нападение было устроено с целью рассорить Незалежную с соседями.

«Есть прямая заинтересованность Кремля рассорить нас со всеми соседями. Наши осложнения на польском и венгерском направлении выгодны прежде всего России и во многом ею и режиссируются. Поэтому бутылку с «коктейлем Молотова» сегодня в Ужгороде держала кремлевская рука. Однозначно», - написал он.

Вице-премьер Украины увидел «кремлевскую руку» в Ужгороде Фото: Twitter.com

Вице-премьер Украины увидел «кремлевскую руку» в УжгородеФото: Twitter.com

Напомним, минувшей ночью неизвестные бросили бутылку с зажигательной смесью в здание Союза венгерской культуры, украинская полиция начала расследование инцидента. Поджигателей ищут.

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