Во время операции в сирийском Африне погибли еще два турецких солдата

5 Февр. 2018 2018-02-05T03:02:21+03:00

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В воскресенье при проведении операции «Оливковая ветвь» в сирийском Африне на севере САР погибли двое военнослужащих турецкой армии, еще пятеро получили ранения. Об этом сообщила пресс-служба Генштаба Вооруженных сил Турции.

«В ходе операции «Оливковая ветвь» 4 февраля 2018 года погибли два наших солдата, еще пятеро получили ранения во время боевых действий против террористов из Рабочей партии Курдистана, отрядов «Сил народной самообороны» (СНС), партии «Демократический союз» (ДС) и боевиков террористической организации «Исламское государство» (запрещена во многих странах, в том числе и в России)», - цитирует заявление турецкого Генштаба ТАСС.

Ранее сообщалось, что с начала спецоперации против сирийских курдов в Африне армия Турции потеряла 13 бойцов, еще 57 получили ранения. В частности, пятеро турецких военных погибли в подбитом курдами танке.