2018-02-05T03:02:21+03:00
В мире

Во время операции в сирийском Африне погибли еще два турецких солдата

Ранее сообщалось о гибели пяти турецких военнослужащих в подбитом курдами танке
Саша ПЯТНИЦКАЯ
Поделиться:
Турецкие военные под АфриномТурецкие военные под АфриномФото: REUTERS
Изменить размер текста:

В воскресенье при проведении операции «Оливковая ветвь» в сирийском Африне на севере САР погибли двое военнослужащих турецкой армии, еще пятеро получили ранения. Об этом сообщила пресс-служба Генштаба Вооруженных сил Турции.

«В ходе операции «Оливковая ветвь» 4 февраля 2018 года погибли два наших солдата, еще пятеро получили ранения во время боевых действий против террористов из Рабочей партии Курдистана, отрядов «Сил народной самообороны» (СНС), партии «Демократический союз» (ДС) и боевиков террористической организации «Исламское государство» (запрещена во многих странах, в том числе и в России)», - цитирует заявление турецкого Генштаба ТАСС.

Ранее сообщалось, что с начала спецоперации против сирийских курдов в Африне армия Турции потеряла 13 бойцов, еще 57 получили ранения. В частности, пятеро турецких военных погибли в подбитом курдами танке.

Еще больше материалов по теме: «Гражданская война в Сирии»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Власти Москвы пообещали убрать снег быстрее нормативных девяти дней
В Сети появился трейлер новых «Звездных войн» с молодым Ханом Соло
Испытания фрегата "Адмирал Горшков" завершатся летом 2018 года
В Брюсселе начался суд над парижским террористом Абдесламом
Китай оснастит свои атомные подлодки искусственным интеллектом
СМИ сообщили о сокращении численности американских войск в Ираке
Из Москвы за сутки вывезли 1,2 миллиона кубометров снега
В Южной Корее освободили из тюрьмы вице-президента Samsung
Ученые опровергли связь излучения мобильных телефонов и раковых заболеваний
Военный вертолет потерпел крушение недалеко от школы в Японии
В Госдепе заявили, что договор СНВ делает отношения США и России более стабильными
Сенатор предложил реформировать МОК в ответ на критику CAS со стороны Баха
В Азербайджане объявили дату внеочередных выборов президента
На дорогах Москвы с начала года было установлено 177 электронных табло