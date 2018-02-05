2018-02-05T12:52:56+03:00
Политика

В базу данных сайта «Миротворец» попал актёр Игорь Лифанов

Известного российского артиста причислили к «врагам Украины» из-за посещения Крыма
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Российский актёр Игорь Лифанов попал в базу данных украинского сайта «Миротворец»Российский актёр Игорь Лифанов попал в базу данных украинского сайта «Миротворец»Фото: RUSSIAN LOOK
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В базу данных скандально известного украинского сайта «Миротворец» внесено имя российского актера Игоря Лифанова, прославившегося ролями «крутых парней». Отмечается, что его причислили к «пособникам террористов» и «врагам Незалежной» из-за «сознательного нарушения государственной границы Украины с целью проникновения» в Крым и за «участие в пропагандистских мероприятиях России».

Стоит отметить, что в «черном списке» экстремистского сайта значатся множество актеров и певцов. В частности, в его базу данных попали Надежда Бабкина, Юрий Лоза и Диана Гурцкая, а также Валерий Леонтьев, Юлия Самойлова, Ирина Аллегрова и даже Стивен Сигал. А еще там находятся наши военкоры Александр Коц и Дмитрий Стешин.

К слову, минувшей осенью, когда к «врагам украинского народа» причислили Юлию Тимошенко и несколько других политиков Незалежной, корреспондент «Комсомолки» Александр Коц рассказал, как «Миротворец» постепенно прекратился в «Голубой огонек».

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