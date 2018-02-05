«Это немощные руки Киева»: Пушков ответил на обвинения вице-премьера Украины
Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков ответил на заявление вице-премьера Украины Вячеслава Кириленко, который увидел «руку Кремля» в нападении на здание Союза венгерской культуры в закарпатском Ужгороде.
«Что бы ни произошло на Украине — поджоги, взрывы, покушения, в Киеве на всё один ответ: «кремлёвская рука». Нет. Это немощные руки Киева», - написал российский сенатор на своей странице в Twitter.
Сенатор прокомментировал заявления вице-премьера Украины Вячеслава Кириленко, увидевшего «руку Кремля» в действиях злоумышленниковФото: Twitter.com
Напомним, минувшей ночью неизвестные бросили бутылку с зажигательной смесью в здание Союза венгерской культуры, который находится в городе Ужгород Закарпатской области. Украинский вице-премьер Вячеслав Кириленко заявил, что за поджогом стоит Россия – дескать, Москва хочет рассорить Киев с соседями, и «бутылку с «коктейлем Молотова» сегодня в Ужгороде держала кремлевская рука».
Вице-премьер Украины увидел «кремлевскую руку» в УжгородеФото: Twitter.com
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