2018-02-05T04:13:09+03:00
Политика

«Это немощные руки Киева»: Пушков ответил на обвинения вице-премьера Украины

Ранее Кириленко заявил, что за поджогом Союза венгерской культуры в Ужгороде стоит Россия, а бутылку с «коктейлем Молотова» держала «кремлевская рука»
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей ПушковПредседатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей ПушковФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков ответил на заявление вице-премьера Украины Вячеслава Кириленко, который увидел «руку Кремля» в нападении на здание Союза венгерской культуры в закарпатском Ужгороде.

«Что бы ни произошло на Украине — поджоги, взрывы, покушения, в Киеве на всё один ответ: «кремлёвская рука». Нет. Это немощные руки Киева», - написал российский сенатор на своей странице в Twitter.

Сенатор прокомментировал заявления вице-премьера Украины Вячеслава Кириленко, увидевшего «руку Кремля» в действиях злоумышленников Фото: Twitter.com

Сенатор прокомментировал заявления вице-премьера Украины Вячеслава Кириленко, увидевшего «руку Кремля» в действиях злоумышленниковФото: Twitter.com

Напомним, минувшей ночью неизвестные бросили бутылку с зажигательной смесью в здание Союза венгерской культуры, который находится в городе Ужгород Закарпатской области. Украинский вице-премьер Вячеслав Кириленко заявил, что за поджогом стоит Россия – дескать, Москва хочет рассорить Киев с соседями, и «бутылку с «коктейлем Молотова» сегодня в Ужгороде держала кремлевская рука».

Вице-премьер Украины увидел «кремлевскую руку» в Ужгороде Фото: Twitter.com

Вице-премьер Украины увидел «кремлевскую руку» в УжгородеФото: Twitter.com

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