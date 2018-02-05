Гильермо дель Торо получил за «Форму воды» премию Гильдии режиссеров США

5 Февр. 2018 2018-02-05T06:01:44+03:00

Фантастическую мелодраму об отношениях немой женщины и человека-амфибии назвали «лучшим фильмом» 2017 года [видео]

Изменить размер текста: A A

Мексиканский режиссер Гильермо дель Торо получил еще одну награду за свою картину «Форма воды»: снятая им фантастическая мелодрама завоевала главную премию Гильдии кинорежиссеров США как лучший фильм 2017 года, сообщает Los Angeles Times.

Церемония награждения в ночь воскресенье проходила в Беврли-Хиллз, штат Калифорния. «Форма воды», повествующая о немой женщины, работающей в секретной научной лаборатории уборщицей, и таинственного человека-амфибии, обошла в этой номинации такие киноленты, как «Дюнкерк» (режиссер Кристофер Нолан), «Леди Бёрд» (Грета Гервиг), «Три билборда на границе Эббинга, Миссури» (Мартин Макдонах) и «Прочь» (Джордан Пил).

Напомним, Гильермо дель Торо за фильм о любви немой женщины, работающей в секретной научной лаборатории уборщицей, и таинственного человека-амфибии, ранее получил «Золотой глобус» как лучший режиссер и «Золотого льва» Венецианского фестиваля. Картина также претендует на «Оскар» в 13 номинациях.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Гильермо дель Торо: Думаю, что наполовину она рыба!

Культовый мексиканский режиссер дал интервью кинообозревателю «КП» перед выходом в прокат своего нового фэнтези «Форма воды» (подробности).