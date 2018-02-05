2018-02-05T06:01:44+03:00
Звезды

Гильермо дель Торо получил за «Форму воды» премию Гильдии режиссеров США

Фантастическую мелодраму об отношениях немой женщины и человека-амфибии назвали «лучшим фильмом» 2017 года [видео]
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Гильермо дель Торо получил главную премию Гильдии режиссеров СШАГильермо дель Торо получил главную премию Гильдии режиссеров СШАФото: REUTERS
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Мексиканский режиссер Гильермо дель Торо получил еще одну награду за свою картину «Форма воды»: снятая им фантастическая мелодрама завоевала главную премию Гильдии кинорежиссеров США как лучший фильм 2017 года, сообщает Los Angeles Times.

Церемония награждения в ночь воскресенье проходила в Беврли-Хиллз, штат Калифорния. «Форма воды», повествующая о немой женщины, работающей в секретной научной лаборатории уборщицей, и таинственного человека-амфибии, обошла в этой номинации такие киноленты, как «Дюнкерк» (режиссер Кристофер Нолан), «Леди Бёрд» (Грета Гервиг), «Три билборда на границе Эббинга, Миссури» (Мартин Макдонах) и «Прочь» (Джордан Пил).

Напомним, Гильермо дель Торо за фильм о любви немой женщины, работающей в секретной научной лаборатории уборщицей, и таинственного человека-амфибии, ранее получил «Золотой глобус» как лучший режиссер и «Золотого льва» Венецианского фестиваля. Картина также претендует на «Оскар» в 13 номинациях.

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