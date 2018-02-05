2018-02-05T07:03:39+03:00
В мире

В Италии снежная лавина накрыла троих лыжников, двое погибли

Третьего удалось спасти, его доставили в больницу на вертолете
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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При сходе лавины на итальянском горнолыжном курорте Каспо Феличи погибли два человекаПри сходе лавины на итальянском горнолыжном курорте Каспо Феличи погибли два человекаФото: GLOBAL LOOK PRESS
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На горнолыжном курорте в центральной Италии снежная лавина накрыла троих лыжников, двое погибли. Третьего удалось отыскать местным спасателям, он получил серьезные травмы и был доставлен в одну из ближайших больниц вертолетом, сообщает издание Local со ссылкой на итальянские аварийные службы.

Трагедия произошла на курорте Campo Felice, расположенном примерно в 120 километрах от Рима. Отмечается, что троица каталась на лыжах вне выделенных трасс.

Ранее после схода лавины в провинции Больцано итальянского региона Трентино в снежной ловушке оказались полторы сотни туристов.

Напомним, перед Новым годом из-за схода снежных лавин в швейцарских Альпах погибли три человека. А в начале января ноубордист из США спровоцировал сход лавины в Пиренеях на границе Испании и Франции, при этом сам едва не погиб. За спуском американца наблюдали его друзья, они же сняли инцидент на видео.

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