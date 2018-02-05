В Италии снежная лавина накрыла троих лыжников, двое погибли
На горнолыжном курорте в центральной Италии снежная лавина накрыла троих лыжников, двое погибли. Третьего удалось отыскать местным спасателям, он получил серьезные травмы и был доставлен в одну из ближайших больниц вертолетом, сообщает издание Local со ссылкой на итальянские аварийные службы.
Трагедия произошла на курорте Campo Felice, расположенном примерно в 120 километрах от Рима. Отмечается, что троица каталась на лыжах вне выделенных трасс.
Ранее после схода лавины в провинции Больцано итальянского региона Трентино в снежной ловушке оказались полторы сотни туристов.
Напомним, перед Новым годом из-за схода снежных лавин в швейцарских Альпах погибли три человека. А в начале января ноубордист из США спровоцировал сход лавины в Пиренеях на границе Испании и Франции, при этом сам едва не погиб. За спуском американца наблюдали его друзья, они же сняли инцидент на видео.