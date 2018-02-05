2018-02-05T07:44:02+03:00
Общество

В Минздраве назвали основные причины смертности россиян в 2016 году‍

Чаще всего в России умирают от болезней системы кровообращения
Екатерина БОЛГОВА
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Минздрав назвал причины смертности россиянМинздрав назвал причины смертности россиянФото: Олег УКЛАДОВ
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В Минздраве сообщили, какие причины смертности являются основными в России. По данным статистики 2016 года, россияне чаще всего уходят из жизни из-за болезней системы кровообращения.

Как отметили в МНИОИ им. П. А. Герцена — филиале ФГБУ "НМИЦ радиологии" Минздрава, в 2016 году болезни системы кровообращения стали причиной смерти 47,8 процента умерших. От злокачественных опухолей умерли 15,6 процента жителей России, а у 8,9 процента причиной смерти стали различные травмы и отравления. Еще 27,7 процента умерли по другим причинам, передает RT.

По данным главы Минздрава России Вероники Скворцовой, в прошлом году общая смертность в России снизилась на 4 процента по сравнению с 2016 годом. Материнская смертность упала на 16 процентов, а младенческая составила 5,3-5,5 на тысячу детей.

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