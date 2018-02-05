5 Февр. 2018 2018-02-05T08:42:35+03:00

Расчеты по программе "нефть в обмен на товары" производятся в евро

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Иран поставляет в Россию 3 млн баррелей нефти в месяц по программе "нефть в обмен на товары". Об этом заявил министр нефти Ирана Бижан Намдар Зангане.

"Поставки нефти в Россию уже осуществляются по программе "нефть в обмен на товары". Ежемесячный объем экспорта нефти из Ирана в РФ составляет три миллиона баррелей", - сообщил министр, передает агентство Irna.

Он отметил, что расчеты по программе производятся в евро.

В мае прошлого года Иран и Россия пришли к договоренности начать поставки нефти по программе 2014 года, когда в отношении Ирана действовали санкции. Объем сделки определили в 100 тысяч баррелей в сутки.

Ранее глава Минэнерго РФ Александр Новак заявил, что программа "нефть в обмен на товары" позволяет развивать торговый оборот между двумя странами, так как выручка от реализации нефти в основном идет на покупку российских товаров и услуг.