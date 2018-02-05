ФСИН сократила расходы на питание заключенных на семь млрд рублей за три года
За три года ФСИН России сократила расходы на питание заключенных на семь миллиардов рублей. Это произошло благодаря собственному производству и оптимизации закупок продуктов, заявил замдиректора ФСИН Валерий Максименко.
"Уже несколько лет подряд объем средств, выделяемых на питание заключенных, сокращается", - отметил Максименко. По его словам, в 2015 году выделялось 22 млрд рублей, а в 2017 - 16 млрд рублей.
"Сегодня в день на питание одного заключенного приходится 72 рубля", - сообщил замглавы ФСИН.
Он подчеркнул, что нормативы питания заключенных не сократились, экономия происходит за счет собственного сельхозпроизводства ФСИН и оптимизации закупок.
"Мы такие продукты питания, как мука, картофель, овощи, мясо, молоко, яйцо, производим сами, а не покупаем их на рынке", - отметил Максименко.
Он добавил, что ФСИН также разработала специальную компьютерную программу, с помощью которой рассчитывается, сколько требуется на питание заключенных в каждом регионе, сообщает "Российская газета".