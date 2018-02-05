ФСИН сократила расходы на питание заключенных на семь млрд рублей за три года

5 Февр. 2018 2018-02-05T09:25:44+03:00

ФСИН снизила за три года расходы на питание заключенных на семь млрд рублей Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

На питание одного заключенного приходится 72 рубля в день, сообщил замдиректора службы Валерий Максименко

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За три года ФСИН России сократила расходы на питание заключенных на семь миллиардов рублей. Это произошло благодаря собственному производству и оптимизации закупок продуктов, заявил замдиректора ФСИН Валерий Максименко.

"Уже несколько лет подряд объем средств, выделяемых на питание заключенных, сокращается", - отметил Максименко. По его словам, в 2015 году выделялось 22 млрд рублей, а в 2017 - 16 млрд рублей.

"Сегодня в день на питание одного заключенного приходится 72 рубля", - сообщил замглавы ФСИН.

Он подчеркнул, что нормативы питания заключенных не сократились, экономия происходит за счет собственного сельхозпроизводства ФСИН и оптимизации закупок.

"Мы такие продукты питания, как мука, картофель, овощи, мясо, молоко, яйцо, производим сами, а не покупаем их на рынке", - отметил Максименко.

Он добавил, что ФСИН также разработала специальную компьютерную программу, с помощью которой рассчитывается, сколько требуется на питание заключенных в каждом регионе, сообщает "Российская газета".