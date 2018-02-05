2018-02-05T09:25:44+03:00
Общество

ФСИН сократила расходы на питание заключенных на семь млрд рублей за три года

На питание одного заключенного приходится 72 рубля в день, сообщил замдиректора службы Валерий Максименко
Екатерина БОЛГОВА
Поделиться:
Комментарии: comments12
ФСИН снизила за три года расходы на питание заключенных на семь млрд рублейФСИН снизила за три года расходы на питание заключенных на семь млрд рублейФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
Изменить размер текста:

За три года ФСИН России сократила расходы на питание заключенных на семь миллиардов рублей. Это произошло благодаря собственному производству и оптимизации закупок продуктов, заявил замдиректора ФСИН Валерий Максименко.

"Уже несколько лет подряд объем средств, выделяемых на питание заключенных, сокращается", - отметил Максименко. По его словам, в 2015 году выделялось 22 млрд рублей, а в 2017 - 16 млрд рублей.

"Сегодня в день на питание одного заключенного приходится 72 рубля", - сообщил замглавы ФСИН.

Он подчеркнул, что нормативы питания заключенных не сократились, экономия происходит за счет собственного сельхозпроизводства ФСИН и оптимизации закупок.

"Мы такие продукты питания, как мука, картофель, овощи, мясо, молоко, яйцо, производим сами, а не покупаем их на рынке", - отметил Максименко.

Он добавил, что ФСИН также разработала специальную компьютерную программу, с помощью которой рассчитывается, сколько требуется на питание заключенных в каждом регионе, сообщает "Российская газета".

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Власти Москвы пообещали убрать снег быстрее нормативных девяти дней
В Сети появился трейлер новых «Звездных войн» с молодым Ханом Соло
Испытания фрегата "Адмирал Горшков" завершатся летом 2018 года
В Брюсселе начался суд над парижским террористом Абдесламом
Китай оснастит свои атомные подлодки искусственным интеллектом
СМИ сообщили о сокращении численности американских войск в Ираке
Из Москвы за сутки вывезли 1,2 миллиона кубометров снега
В Южной Корее освободили из тюрьмы вице-президента Samsung
Ученые опровергли связь излучения мобильных телефонов и раковых заболеваний
Военный вертолет потерпел крушение недалеко от школы в Японии
В Госдепе заявили, что договор СНВ делает отношения США и России более стабильными
Сенатор предложил реформировать МОК в ответ на критику CAS со стороны Баха
В Азербайджане объявили дату внеочередных выборов президента
На дорогах Москвы с начала года было установлено 177 электронных табло