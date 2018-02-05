Выборы президента в Коста-Рике не определили победителя

5 Февр. 2018 2018-02-05T09:43:53+03:00

Кто выходит во второй тур, пока тоже неясно

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В Коста-Рике обработали 58,4% бюллетеней на выборах президента страны, победитель не определен. Кто выходит во второй тур, пока тоже не сообщается.

По данным верховного избирательного суда, лидером голосования остается кандидат от партии "Национальное возрождение" Фабрисио Альварадо, набирающий пока 25,55% голосов.

На втором месте пока находится Карлос Альварадо — представитель партии "Гражданское действие" с 20,6% голосов. Ранее он занимал третье место. При этом со второго на третье место перешел Антонио Альварес Десанти от партии "Национальное освобождение" (19,21%).

Для победы в президентских выборах в первом туре претенденту необходимо набрать более 40%. Иначе будет назначен второй тур, планируемый на 1 апреля. Во второй тур попадут два кандидата, набравшие больше всего голосов в первом туре.