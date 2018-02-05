5 Февр. 2018 2018-02-05T09:59:53+03:00

Посольство РФ в США заявило, что Москва и Вашингтон вместе могут победить терроризм с меньшими потерями Фото: REUTERS

В ведомстве также поблагодарили американских граждан за соболезнования в связи с гибелью российского пилота в Сирии

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Российское посольство в США отметило важность совместной борьбы с терроризмом, при этом с меньшими потерями.

"Нет сомнений, что мы победим. Вместе мы могли бы сделать это быстрее, с меньшими потерями", - отмечается в сообщении, опубликованном на странице посольства РФ в Facebook.

В ведомстве также поблагодарили граждан США за выраженные соболезнования в связи с гибелью российского пилота Су-25 в Сирии.

"Благодарим американских граждан, направивших в наш адрес соболезнования в связи с гибелью российского военного летчика в бою с террористами в Сирии. Эта трагедия еще раз показала, что в Америке есть люди, которые осознают необходимость совместной борьбы с общим злом", - отметили в дипмиссии.

Напомним, ранее Минобороны РФ сообщило, что 3 февраля в сирийской провинции Идлиб боевики террористической группировки "Джебхат ан-Нусра" (запрещена в России) сбили российский самолет Су-25, пилот катапультировался, но погиб в бою с боевиками.