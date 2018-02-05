2018-02-05T10:28:21+03:00
Общество

Научная грамотность россиян оказалась довольно низкой

Позитивной тенденцией является лишь то, что граждане стали лучше разбираться в действии антибиотиков
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Утверждения, упоминаемые в тестах, брались из школьной программыУтверждения, упоминаемые в тестах, брались из школьной программыФото: Алексей БУЛАТОВ
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Социологи решили провести опрос на тему научной грамотности и предложили россиянам пройти семь тестов, в которых содержатся ложные или истинные утверждения о разных сферах деятельности, изучаемых в средней школе.

В результате в 2018 году лишь 2,3% респондентов смогли абсолютно точно разлечить где правда, а где ложь. Между тем, шесть из семи тестов прошли 7,2% опрошенных. Гораздо больше тех, кто смог пройти 4-5 тестов - 30,5%, а 0-3 теста - 59,9%.

Между тем, за последние девять лет среднее количество успешно заполненных бланков повысилось, но совсем не значительно - с 3,9 до 4. Лучше всего с ними справились москвичи, руководители и специалисты, а хуже - пожилые люди и респонденты с образованием ниже среднего.

На сайте "Левада-Центра" отмечается, что на фоне такой удручающей картины появилась позитивная тенденция - россияне стали лучше разбираться в действии антибиотиков, а также отличились хорошим знанием строения атома, заняв 4-е место из 40 стран.

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