2018-02-05T10:47:55+03:00
Происшествия

Подача электроэнергии в Подмосковье восстановлена после метели

Последствия снегопада в некоторых районах Московской области полностью устранены
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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В результате снегопада без света остались около 2 тысяч абонентов "Мособлэнерго"В результате снегопада без света остались около 2 тысяч абонентов "Мособлэнерго"Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ
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Энергоснабжение в Подмосковье было полностью восстановлено после сбоя, вызванного сильнейшим снегопадом. Такое заявление сделали в Московской областной энергосетевой компании.

Напомним, что дома в отдельных районах региона в минувшее воскресенье, 4 февраля, остались без электричества.

"Последствия снегопада, нарушившего энергоснабжение в ряде районов области, полностью устранены на территориях, обслуживаемых "Мособлэнерго". Все потребители компании получают электроэнергию в полном объеме", - говорится в сообщении, опубликованном в твиттере компании.

Между тем, уточняется, что устранением последствий метели занимались свыше 1,3 тысячи специалистов в составе 263 аварийно-восстановительных бригад, а также 410 представителей МЧС и "Мособлпожспас". Было задействовано 82 единицы спецтехники пожарно-спасательных подразделений.

Всего из-за отключения порядка 40 трансформаторных подстанций без электроэнергии оставались около 3 тысяч абонентов компании.

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