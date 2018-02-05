Подача электроэнергии в Подмосковье восстановлена после метели

5 Февр. 2018 2018-02-05T10:47:55+03:00

В результате снегопада без света остались около 2 тысяч абонентов "Мособлэнерго" Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ

Изменить размер текста: A A

Энергоснабжение в Подмосковье было полностью восстановлено после сбоя, вызванного сильнейшим снегопадом. Такое заявление сделали в Московской областной энергосетевой компании.

Напомним, что дома в отдельных районах региона в минувшее воскресенье, 4 февраля, остались без электричества.

"Последствия снегопада, нарушившего энергоснабжение в ряде районов области, полностью устранены на территориях, обслуживаемых "Мособлэнерго". Все потребители компании получают электроэнергию в полном объеме", - говорится в сообщении, опубликованном в твиттере компании.

Между тем, уточняется, что устранением последствий метели занимались свыше 1,3 тысячи специалистов в составе 263 аварийно-восстановительных бригад, а также 410 представителей МЧС и "Мособлпожспас". Было задействовано 82 единицы спецтехники пожарно-спасательных подразделений.

Всего из-за отключения порядка 40 трансформаторных подстанций без электроэнергии оставались около 3 тысяч абонентов компании.