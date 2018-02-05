Подача электроэнергии в Подмосковье восстановлена после метели
Энергоснабжение в Подмосковье было полностью восстановлено после сбоя, вызванного сильнейшим снегопадом. Такое заявление сделали в Московской областной энергосетевой компании.
Напомним, что дома в отдельных районах региона в минувшее воскресенье, 4 февраля, остались без электричества.
"Последствия снегопада, нарушившего энергоснабжение в ряде районов области, полностью устранены на территориях, обслуживаемых "Мособлэнерго". Все потребители компании получают электроэнергию в полном объеме", - говорится в сообщении, опубликованном в твиттере компании.
Между тем, уточняется, что устранением последствий метели занимались свыше 1,3 тысячи специалистов в составе 263 аварийно-восстановительных бригад, а также 410 представителей МЧС и "Мособлпожспас". Было задействовано 82 единицы спецтехники пожарно-спасательных подразделений.
Всего из-за отключения порядка 40 трансформаторных подстанций без электроэнергии оставались около 3 тысяч абонентов компании.