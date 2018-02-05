2018-02-05T11:26:11+03:00
В мире

Террористы в Сирии десять раз нарушили режим прекращения огня

Случаи стрельбы были зафиксированы в провинциях Алеппо и Латакия
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Террористы постоянно нарушают режим прекращения огня в зонах деэскалацииТеррористы постоянно нарушают режим прекращения огня в зонах деэскалацииФото: REUTERS
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Боевики десять раз нарушили режим прекращения огня в Сирии. Так, случаи стрельбы были зафиксированы в провинциях Алеппо и Латакия. Об этом сообщили российские сотрудники представительства совместной с Турцией комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с нарушением режима приостановления боевых действий.

Уточняется, что большинство случаев беспорядочной стрельбы из минометов и стрелкового вооружения осуществлялись из районов, находящихся под контролем запрещенной в России террористической группировки "Джабхат ан-Нусра". В целом же обстановка в зонах деэскалации в настоящий момент оценивается как стабильная.

Как сообщает сайте телеканала "Звезда", накануне Центр по примирению враждующих сторон в Сирии провел гуманитарную акцию в населенном пункте Хатла провинции Дейр-Эз-Зор. В результате местное население получило 2,3 тонны продуктов питания.

Отметим, что боевики регулярно нарушают режим прекращения огня. Особенно часто случаи стрельбы наблюдаются в Латакии, Алеппо и Хомсе.

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