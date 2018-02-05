Террористы в Сирии десять раз нарушили режим прекращения огня
Боевики десять раз нарушили режим прекращения огня в Сирии. Так, случаи стрельбы были зафиксированы в провинциях Алеппо и Латакия. Об этом сообщили российские сотрудники представительства совместной с Турцией комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с нарушением режима приостановления боевых действий.
Уточняется, что большинство случаев беспорядочной стрельбы из минометов и стрелкового вооружения осуществлялись из районов, находящихся под контролем запрещенной в России террористической группировки "Джабхат ан-Нусра". В целом же обстановка в зонах деэскалации в настоящий момент оценивается как стабильная.
Как сообщает сайте телеканала "Звезда", накануне Центр по примирению враждующих сторон в Сирии провел гуманитарную акцию в населенном пункте Хатла провинции Дейр-Эз-Зор. В результате местное население получило 2,3 тонны продуктов питания.
Отметим, что боевики регулярно нарушают режим прекращения огня. Особенно часто случаи стрельбы наблюдаются в Латакии, Алеппо и Хомсе.