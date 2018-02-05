2018-02-05T11:32:23+03:00
В мире

Эрдоган: Турция выясняет происхождение оружия, которым подбили танк в Африне

Турецкий танк был подбит 3 февраля, в результате погибли пять военнослужащих
Екатерина БОЛГОВА
Поделиться:
Комментарии: comments6
Президент Турции Реджеп Тайип ЭрдоганПрезидент Турции Реджеп Тайип ЭрдоганФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара выясняет страну происхождения оружия, которым курды ранее подбили турецкий танк в сирийском Африне.

«Мы расследуем обстоятельства гибели пяти наших военнослужащих, выясняем, оружием какой страны был подбит танк. Я только что говорил об этом с главой нашего Генштаба», - заявил Эрдоган на пресс-конференции в Анкаре.

Он отметил, что у властей есть некоторые предположения, которые пока не объявляются.

«Следует подождать точных результатов. Независимо от того, какая страна передала террористам это оружие, — она действует с ними заодно», — отметил турецкий лидер, передает РИА Новости.

Напомним, 20 января 2018 года Турция объявила о старте операции "Оливковая ветвь" против сирийских курдов в Африне, при этом действуют боевики "Сирийской свободной армии". Официальный Дамаск осудил действия Турции в Африне.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Власти Москвы пообещали убрать снег быстрее нормативных девяти дней
В Сети появился трейлер новых «Звездных войн» с молодым Ханом Соло
Испытания фрегата "Адмирал Горшков" завершатся летом 2018 года
В Брюсселе начался суд над парижским террористом Абдесламом
Китай оснастит свои атомные подлодки искусственным интеллектом
СМИ сообщили о сокращении численности американских войск в Ираке
Из Москвы за сутки вывезли 1,2 миллиона кубометров снега
В Южной Корее освободили из тюрьмы вице-президента Samsung
Ученые опровергли связь излучения мобильных телефонов и раковых заболеваний
Военный вертолет потерпел крушение недалеко от школы в Японии
В Госдепе заявили, что договор СНВ делает отношения США и России более стабильными
Сенатор предложил реформировать МОК в ответ на критику CAS со стороны Баха
В Азербайджане объявили дату внеочередных выборов президента
На дорогах Москвы с начала года было установлено 177 электронных табло