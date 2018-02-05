Эрдоган: Турция выясняет происхождение оружия, которым подбили танк в Африне
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара выясняет страну происхождения оружия, которым курды ранее подбили турецкий танк в сирийском Африне.
«Мы расследуем обстоятельства гибели пяти наших военнослужащих, выясняем, оружием какой страны был подбит танк. Я только что говорил об этом с главой нашего Генштаба», - заявил Эрдоган на пресс-конференции в Анкаре.
Он отметил, что у властей есть некоторые предположения, которые пока не объявляются.
«Следует подождать точных результатов. Независимо от того, какая страна передала террористам это оружие, — она действует с ними заодно», — отметил турецкий лидер, передает РИА Новости.
Напомним, 20 января 2018 года Турция объявила о старте операции "Оливковая ветвь" против сирийских курдов в Африне, при этом действуют боевики "Сирийской свободной армии". Официальный Дамаск осудил действия Турции в Африне.