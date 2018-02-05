2018-02-05T12:56:39+03:00
В мире

В Азербайджане объявили дату внеочередных выборов президента

Голосование перенесли с октября 2018 года на апрель
Алексей КАРЕЛИН
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Ильхам Алиев является четвертым президентом Азербайджана и управляет страной с 2003 годаИльхам Алиев является четвертым президентом Азербайджана и управляет страной с 2003 годаФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Глава Азербайджана Ильхам Алиев утвердил распоряжение, согласно которому президентские выборы переносятся с октября 2018 года на 11 апреля. Причина изменения даты неизвестна. Об этом сообщает пресс-служба президента.

ЦИК организует проведение выборов в соответствии с Избирательным кодексом. По внесенным в Конституцию осенью 2016 года поправкам, новый президент займет пост на семь лет. Партия «Новый Азербайджан» выдвинет в качестве кандидата Алиева, сообщил исполнительный секретарь организации Али Ахмедов.

Ильхам Алиев является четвертым президентом Азербайджана и управляет страной с 2003 года, то есть трижды побеждал на выборах главы государства.

Ранее Алиев назначил жену Мехрибан Алиеву вице-президентом. К ней перейдут полномочия мужа, если с ним что-то случится.

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