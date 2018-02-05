Сенатор предложил реформировать МОК в ответ на критику CAS со стороны Баха

5 Февр. 2018 2018-02-05T11:52:54+03:00

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Член комитета Совета Федерации по международным делам Игорь Морозов предложил реформировать Международный олимпийский комитет (МОК) в ответ на критику Спортивного арбитражного суда (CAS) со стороны президента МОК Томаса Баха.

«Полагаю, что Томас Бах находится в очень сложной, не спортивной, а политической ситуации. Поэтому он ищет такой компромиссный вариант, который поможет его служебному долголетию», - сказал Морозов.

Он отметил, что МОК нуждается в реформации, чтобы лишить его возможности решать судьбы спортсменов по политическим соображением.

«Реформировать нужно МОК...Чтобы невозможно было по политическим мотивам лишать национальную делегацию, даже чистых спортсменов, участия в олимпийских играх. И чтобы олимпийское движение не переходило в разряд инструментов внешней политики одного государства — США», — добавил Морозов, передает RT.

Напомним, ранее CAS оправдал 28 российских спортсменов, отстраненных от Олимпиад по решению МОК. Бах предложил реформировать CAS.