2018-02-05T12:28:38+03:00
В мире

В Южной Корее освободили из тюрьмы вице-президента Samsung

Такое решение принял Апелляционный суд страны
Екатерина БОЛГОВА
Поделиться:
Вице-президент группы компаний Samsung Ли Чжэ ЁнВице-президент группы компаний Samsung Ли Чжэ ЁнФото: REUTERS
Изменить размер текста:

В Южной Корее освобожден из тюрьмы вице-президент группы компаний Samsung Ли Чжэ Ён. Такое решение принял Апелляционный суд Республики Корея после года заключения бизнесмена.

Как сообщает телеканал KBS, суд второй инстанции назначил Ли Чжэ Ёну условный срок.

Напомним, в феврале прошлого года суд Сеула выдал ордер на арест фактического руководителя Samsung Electronics. Ли Чжэ Ёна обвиняли во взяточничестве по делу о крупном коррупционном скандале вокруг бывшего президента Южной Кореи Пак Кын Хе.

В августе стало известно, что суд центрального округа Сеула приговорил к пяти годам тюремного заключения 49-летнего Ли Чжэ Ёна за коррупционные преступления. Защита бизнесмена подала иск в Апелляционный суд. Ли Чжэ Ён отвергал предъявленные ему обвинения, заявляя, что он не был знаком с подругой экс-президента Чхве Сун Силь, которая была основной фигуранткой скандала. По словам "наследника Samsung", он не обсуждал с ней ситуацию о потенциальной смене контроля в компании.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Власти Москвы пообещали убрать снег быстрее нормативных девяти дней
В Сети появился трейлер новых «Звездных войн» с молодым Ханом Соло
Испытания фрегата "Адмирал Горшков" завершатся летом 2018 года
В Брюсселе начался суд над парижским террористом Абдесламом
Китай оснастит свои атомные подлодки искусственным интеллектом
СМИ сообщили о сокращении численности американских войск в Ираке
Из Москвы за сутки вывезли 1,2 миллиона кубометров снега
Ученые опровергли связь излучения мобильных телефонов и раковых заболеваний
Военный вертолет потерпел крушение недалеко от школы в Японии
В Госдепе заявили, что договор СНВ делает отношения США и России более стабильными
Сенатор предложил реформировать МОК в ответ на критику CAS со стороны Баха
В Азербайджане объявили дату внеочередных выборов президента
На дорогах Москвы с начала года было установлено 177 электронных табло