В Южной Корее освободили из тюрьмы вице-президента Samsung

5 Февр. 2018 2018-02-05T12:28:38+03:00

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В Южной Корее освобожден из тюрьмы вице-президент группы компаний Samsung Ли Чжэ Ён. Такое решение принял Апелляционный суд Республики Корея после года заключения бизнесмена.

Как сообщает телеканал KBS, суд второй инстанции назначил Ли Чжэ Ёну условный срок.

Напомним, в феврале прошлого года суд Сеула выдал ордер на арест фактического руководителя Samsung Electronics. Ли Чжэ Ёна обвиняли во взяточничестве по делу о крупном коррупционном скандале вокруг бывшего президента Южной Кореи Пак Кын Хе.

В августе стало известно, что суд центрального округа Сеула приговорил к пяти годам тюремного заключения 49-летнего Ли Чжэ Ёна за коррупционные преступления. Защита бизнесмена подала иск в Апелляционный суд. Ли Чжэ Ён отвергал предъявленные ему обвинения, заявляя, что он не был знаком с подругой экс-президента Чхве Сун Силь, которая была основной фигуранткой скандала. По словам "наследника Samsung", он не обсуждал с ней ситуацию о потенциальной смене контроля в компании.