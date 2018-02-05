СМИ сообщили о сокращении численности американских войск в Ираке

5 Февр. 2018 2018-02-05T12:36:33+03:00

Изменить размер текста: A A

После поражения боевиков террористической организации "Исламское государство" (ИГ, запрещена в России) сокращается численность американских войск в Ираке.

Об этом со ссылкой на свои источники сообщило агентство Associated Press. Отмечается, что военные СШГА покидают военную базу в Ираке. Соглашение о сокращении количества военнослужащий в Ираке заключено впервые с момента начала операции против ИГ. Военные и оружие перебрасываются на военную базу в Афганистане. Отмечается, что за последнюю неделю из Ирака выведены несколько десятков человек.

Напомним, на саммите НАТО в 2014 году была сформирована международная коалиция по борьбе с ИГ во главе с США. По информации американских источников, деятельность коалиции поддерживают около 60 государств: Великобритания, Австралия, Иордания, Франция, Дания, Нидерланды, Бахрейн, Саудовская Аравия, ОАЭ и другими. В декабре прошлого года президент США Дональд Трамп заявил о победе на боевиками ИГ в Сирии и Ираке.