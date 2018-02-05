2018-02-05T12:36:33+03:00
В мире

СМИ сообщили о сокращении численности американских войск в Ираке

Отмечается, что военнослужащие и оружие перебрасываются в Афганистан
Екатерина БОЛГОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
США сокращают численность войск в ИракеСША сокращают численность войск в ИракеФото: REUTERS
Изменить размер текста:

После поражения боевиков террористической организации "Исламское государство" (ИГ, запрещена в России) сокращается численность американских войск в Ираке.

Об этом со ссылкой на свои источники сообщило агентство Associated Press. Отмечается, что военные СШГА покидают военную базу в Ираке. Соглашение о сокращении количества военнослужащий в Ираке заключено впервые с момента начала операции против ИГ. Военные и оружие перебрасываются на военную базу в Афганистане. Отмечается, что за последнюю неделю из Ирака выведены несколько десятков человек.

Напомним, на саммите НАТО в 2014 году была сформирована международная коалиция по борьбе с ИГ во главе с США. По информации американских источников, деятельность коалиции поддерживают около 60 государств: Великобритания, Австралия, Иордания, Франция, Дания, Нидерланды, Бахрейн, Саудовская Аравия, ОАЭ и другими. В декабре прошлого года президент США Дональд Трамп заявил о победе на боевиками ИГ в Сирии и Ираке.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Власти Москвы пообещали убрать снег быстрее нормативных девяти дней
В Сети появился трейлер новых «Звездных войн» с молодым Ханом Соло
Испытания фрегата "Адмирал Горшков" завершатся летом 2018 года
В Брюсселе начался суд над парижским террористом Абдесламом
Китай оснастит свои атомные подлодки искусственным интеллектом
Из Москвы за сутки вывезли 1,2 миллиона кубометров снега
В Южной Корее освободили из тюрьмы вице-президента Samsung
Ученые опровергли связь излучения мобильных телефонов и раковых заболеваний
Военный вертолет потерпел крушение недалеко от школы в Японии
В Госдепе заявили, что договор СНВ делает отношения США и России более стабильными
Сенатор предложил реформировать МОК в ответ на критику CAS со стороны Баха
В Азербайджане объявили дату внеочередных выборов президента
На дорогах Москвы с начала года было установлено 177 электронных табло