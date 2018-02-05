2018-02-05T12:38:32+03:00
В мире

Китай оснастит свои атомные подлодки искусственным интеллектом

Сейчас программа по внедрению новейших технологий на субмаринах находится в стадии разработки
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Члены экипажей китайских подлодок не останутся без работы даже после введения новой программы в экспуатациюЧлены экипажей китайских подлодок не останутся без работы даже после введения новой программы в экспуатациюФото: REUTERS
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Китайские ученые планируют внедрить в атомные подводные лодки искусственный интеллект. Новейшие технологии позволят облегчить принятие важных военных решений командирами субмарин и сделать процесс сбора и анализа информация более эффективным.

Реализация такого проекта была задумана на фоне того, что сейчас члены экипажа подлодок проводят в замкнутом пространстве по несколько месяцев, что приводит к кислородному голоданию и стрессу, а следственно ведет к затормаживанию мыслительных процессов. Программа же этому не подвержена и может обрабатывать огромное количество информации и принимать решения без затруднений.

Так, как сообщает издание South China Morning Post со ссылкой на специалистов, искусственный интеллект сможет выбирать оптимальный маршрут движения, отвечая на все угрозы гораздо быстрее человека.

Однако это не значит, что численность экипажа будет сокращена, ведь за действиями программы обязательно должен наблюдать специалист.

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