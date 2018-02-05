Китай оснастит свои атомные подлодки искусственным интеллектом

5 Февр. 2018 2018-02-05T12:38:32+03:00

Члены экипажей китайских подлодок не останутся без работы даже после введения новой программы в экспуатацию Фото: REUTERS

Сейчас программа по внедрению новейших технологий на субмаринах находится в стадии разработки

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Китайские ученые планируют внедрить в атомные подводные лодки искусственный интеллект. Новейшие технологии позволят облегчить принятие важных военных решений командирами субмарин и сделать процесс сбора и анализа информация более эффективным.

Реализация такого проекта была задумана на фоне того, что сейчас члены экипажа подлодок проводят в замкнутом пространстве по несколько месяцев, что приводит к кислородному голоданию и стрессу, а следственно ведет к затормаживанию мыслительных процессов. Программа же этому не подвержена и может обрабатывать огромное количество информации и принимать решения без затруднений.

Так, как сообщает издание South China Morning Post со ссылкой на специалистов, искусственный интеллект сможет выбирать оптимальный маршрут движения, отвечая на все угрозы гораздо быстрее человека.

Однако это не значит, что численность экипажа будет сокращена, ведь за действиями программы обязательно должен наблюдать специалист.