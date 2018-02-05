2018-02-05T13:10:33+03:00
Звезды

В Сети появился трейлер новых «Звездных войн» с молодым Ханом Соло

Российская премьера фильма состоится 24 мая 2018 года
Алексей КАРЕЛИН
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Опубликован трейлер новых Звездных войн про молодого Хана Соло.Опубликован трейлер новых Звездных войн про молодого Хана Соло

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The Walt Disney Company опубликовала на YouTube трейлер спин-оффа «Звездных войн» о молодом Хане Соло – контрабандисте и пилоте быстрейшего во Вселенной космического корабля «Тысячелетний сокол». В России премьера пройдет 24 мая 2018 года.

Режиссер кинокартины – Рон Ховард, создатель снятой по роману Стивена Кинга «Темной башни», а также «Инферно». Изначально идею фильма планировали отдать Джошу Транку, но его «Фантастическая четверка» провалилась в прокате.

«Соло: Звездные войны. Истории» расскажет о встрече контрабандиста с Чубаккой, покажет суровые реалии преступного мира. Главного героя сыграет молодой актер Олден Эренрайк. В кадре появится карточный шулер и барон-администратор Облачного города Лэндо Калриссиан. Именно у него Хан Соло выиграет «Тысячелетний Сокол».

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