ЦИК: Кандидаты в президенты провели серьезную работу по сбору подписей
Центризбирком России отметил качество работы, которую проделали кандидаты в президенты, собирая подписи в поддержку своего выдвижения.
«В целом рабочая группа пока отмечает, что подписи и подписные листы отличаются в лучшую сторону от того, что было в прошлые избирательные кампании», - подчеркнул зампредседателя ЦИК Николай Булаев.
По его словам, количество подписей, признанных недействительными, невелико, а счет недостоверных буквально идет на единицы. Это свидетельствует о том, что кандидаты в президенты проделали «вполне серьезную работу по организации сбора подписей», считает Булаев.
На данный момент ЦИК проверил подписи самовыдвиженца и действующего президента РФ Владимира Путина, а также подписи, сданные Григорием Явлинским («Яблоко»), Борисом Титовым («Партия Роста») и Сергеем Бабуриным («Российский общенародный союз»). Из них требованиям не удовлетворили 0,39%, 1,07%, 4,35% и 3,18% подписей соответственно. Данные показатели позволяют зарегистрировать указанных кандидатов.