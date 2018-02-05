ЦИК: Кандидаты в президенты провели серьезную работу по сбору подписей

5 Февр. 2018 2018-02-05T14:30:08+03:00

В комиссии подчеркнули, что предоставленные подписные листы отличаются в лучшую сторону по сравнению с прошлыми избирательными компаниями

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Центризбирком России отметил качество работы, которую проделали кандидаты в президенты, собирая подписи в поддержку своего выдвижения.

«В целом рабочая группа пока отмечает, что подписи и подписные листы отличаются в лучшую сторону от того, что было в прошлые избирательные кампании», - подчеркнул зампредседателя ЦИК Николай Булаев.

По его словам, количество подписей, признанных недействительными, невелико, а счет недостоверных буквально идет на единицы. Это свидетельствует о том, что кандидаты в президенты проделали «вполне серьезную работу по организации сбора подписей», считает Булаев.

На данный момент ЦИК проверил подписи самовыдвиженца и действующего президента РФ Владимира Путина, а также подписи, сданные Григорием Явлинским («Яблоко»), Борисом Титовым («Партия Роста») и Сергеем Бабуриным («Российский общенародный союз»). Из них требованиям не удовлетворили 0,39%, 1,07%, 4,35% и 3,18% подписей соответственно. Данные показатели позволяют зарегистрировать указанных кандидатов.