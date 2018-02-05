2018-02-05T14:49:10+03:00
Общество

В Госдуму внесли законопроект о конфискации машин у виновников "пьяных" ДТП

Депутаты предложили лишать автомобилей водителей, по вине которых погибли люди или был причинен тяжкий вред здоровью
Екатерина БОЛГОВА
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Депутаты предложили отбирать автомобили у виновников "пьяных" ДТПДепутаты предложили отбирать автомобили у виновников "пьяных" ДТПФото: "КП" Архив
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В Госдуму внесли законопроект о конфискации машин у виновников "пьяных" ДТП. Как следует из базы данных нижней палаты, авторы инициативы - парламентарии Архангельского областного собрания депутатов.

Документ предлагает лишать автомобилей водителей, по вине которых погибли люди или был причинен тяжкий вред здоровью. Для этого подразумеваются соответствующие поправки в статью 264.1 Уголовного кодекса ("Нарушение Правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию"). Депутаты отмечают, что сейчас у осужденного не отбирают машину, из-за этого повышается риск "дальнейшего нарушения им Правил дорожного движения".

Ранее в МВД предложили ужесточить наказание за езду в пьяном виде, совершенную во второй раз. В настоящее время наказание по такой статье составляет два года лишения свободы и штраф до трехсот тысяч рублей.

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