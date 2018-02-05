Пользователи жалуются: iPhone X перестал принимать входящие вызовы

5 Февр. 2018 2018-02-05T14:51:40+03:00

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Сотни владельцев iPhone X пожаловались в интернете на невозможность принять входящий вызов. На дисплее информация о звонке появляется с задержкой, поэтому зачастую пользователи не успевают ответить на вызов.

«В момент поступления входящего звонка на iPhone X слышен рингтон, однако дисплей начинает реагировать лишь через 6-8 секунд», - жалуется один из владельцев смартфона Apple на странице техподдержки.

Он пробовал перезапускать смартфон в различных режимах, но тогда iPhone X работает нормально лишь временно. Спустя 15-20 дефект проявляется вновь.

Другой пользователь восстановил заводские настройки. Такое решение помогло на несколько дней.

В компании заверили, что уже ищут причину возникнувшей проблемы.

В январе пользователи iPhone X массово жаловались на то, что их волосы защемляются в зазоре выключателя звука, а в ноябре – на выгорание экрана со временем и плохую реакцию сенсорного дисплея при низких температурах.