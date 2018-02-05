5 Февр. 2018 2018-02-05T14:56:10+03:00

Российский лидер высоко оценил вклад коллеги в развитие отношений между Москвой и Никосией

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Российский лидер Владимир Путин поздравил Никоса Анастасиадиса с переизбранием на пост президента Кипра. Соответствующая телеграмма была опубликована на сайте Кремля.

«Глава российского государства высоко оценил личный вклад Анастасиадиса в успешное развитие российско-кипрских отношений», - говорится в тексте телеграммы.

Путин выразил уверенность в продолжении диалога и конструктивной работы по дальнейшему наращиванию всего комплекса связей между Москвой и Никосией в интересах народов двух стран, а также в русле укрепления стабильности и безопасности в Европе и Восточном Средиземноморье.

Ранее действующий глава Кипра одержал убедительную победу во втором туре выборов президента республики, снискав поддержку 55,99% избирателей. Его соперник, кандидат от оппозиционной Прогрессивной партии трудового народа Ставрос Малас, получил только 44,01% голосов.