2018-02-05T15:02:43+03:00
В мире

Столтенберг заявил, что Турция информирует НАТО об операции в Африне

При этом генсек альянса отказался давать оценку военной политики Анкары
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Генсекретарь НАТО Йенс СтолтенбергГенсекретарь НАТО Йенс СтолтенбергФото: ТАСС
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Турецкие власти информируют НАТО о ходе проведения операции "Оливковая ветвь" в сирийской Африне. Такое заявление сделал генеральный секретарь североатлантического альянса Йенс Столтенберг в ходе конференции Норвежского атлантического комитета по вопросам безопасности.

Политик также подчеркнул, что международная организация серьезно относится к вопросам поддержания "максимально широких контактов" между странами, ведущими наземные операции в Сирии, поскольку это позволяет представителям одной коалиции не сражаться друг против друга.

Между тем, как сообщает ТАСС, Столтенберг назвал Турцию одним из важнейших государств - членов НАТО, которое внесло существенный вклад в борьбу с террористами запрещенной в РФ группировки "Исламское государство". При этом, давать оценку военной политики Анкары генсек отказался.

Напомним, что 20 января 2018 года генштаб Турции объявил о начале военной операции против курдских формирований на территории Сирии.

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