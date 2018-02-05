2018-02-05T15:05:58+03:00
Политика

Участника поп-группы "А-студио" не пустили на Украину

Члена российской музыкальной команды отправили в Казахстан
Екатерина БОЛГОВА
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Члену группы "А-Студио" запретили въезд на УкраинуЧлену группы "А-Студио" запретили въезд на УкраинуФото: REUTERS
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В аэропорту "Киев" сотрудники Госпогранслужбы не пустили на Украину участника российской поп-группы "А-студио".

Как сообщает пресс-служба украинского ведомства, это связано с посещением гражданином РФ Крыма. Отмечается, что инцидент произошел в воскресенье вечером в аэропорту "Киев" при оформлении на рейс "Фарнборо-Киев". По данным Госпогранслужбы, россиянин нарушил законодательство Украины, пересекая госграницу через "недействующие пункты пропуска и пребывания на временно оккупированных территориях".

Позже стало известно, что мужчина является композитором и участником группы "А-студио" и он посещал Крым в ноябре 2016 года. Сейчас ему запретили въезд на Украину сроком на три года. Россиянина отправили рейсом в Алма-Ату, Казахстан.

По данным Госпогранслужбы Украины, в 2017 году выявили 817 иностранцев - деятелей культуры и искусства, которые, возможно, незаконно посещали Крым.

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