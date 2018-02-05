Правительство ФРГ критически отнеслось к поездке немецких депутатов в Крым
Правительство Германии критически относится к визиту немецких региональных депутатов в Крым, но рассматривает его как частную поездку, которая не подпадает под санкции. Об этом заявил представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт.
«Хотим сказать от имени правительства, что о поездке многих земельных депутатов «Альтернативы для Германии» мы узнали из СМИ. Мы принципиально критически относимся к таким визитам, но частные поездки не подпадают под санкции», - подчеркнул Зайберт.
Он также напомнил, что германское правительство придерживается политики непризнания воссоединения Крыма с Россией и предупреждает своих граждан, предпринимающих поездки на полуостров, о правовых последствиях со стороны Украины.
Ранее в Крым прибыли депутаты от партии «Альтернатива для Германии» из трех региональных парламентов: Берлина, Бранденбурга и Федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия. Ожидается, что делегация пробудет на полуострове с 3 по 9 февраля.