2018-02-05T15:24:34+03:00
Спорт

В Кремле сожалеют о решении МОК по оправданным российским спортсменам

Ранее олимпийский комитет отказался приглашать 15 наших атлетов на ОИ-2018, несмотря на то, что суд снял с них все обвинения в употреблении допинга
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Фото: Михаил Метцель ТАССПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Фото: Михаил Метцель ТАСС
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В Кремле сожалеют о решении Международного олимпийского комитета по 15-ти оправданным Спортивным арбитражным судом российским атлетам. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Напомним, ранее комиссия МОК под руководством бывшего министра спорта Франции Валери Фурнейрон отказалась приглашать 13 российских спортсменов и двух тренеров на Олимпиаду в Пхенчхане, несмотря на то, что CAS снял с них все обвинения в употреблении допинга.

"Мы искренне сожалеем в связи с этим решением МОК. Мы все-таки считаем, что решение CAS должно снять какие-либо подозрения на счет спортсменов. Мы убеждены в том, что решение CAS лишний раз подтвердило необоснованность таких подозрений", - заявил Песков.

Он подчеркнул, что Москва продолжит диалог с комитетом для защиты интересов российских спортсменов и обеспечения их участия в олимпийских играх в Южной Корее.

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