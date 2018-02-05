Нидерланды официально отозвали посла из Турции

5 Февр. 2018 2018-02-05T15:26:22+03:00

По данным министерства иностранных дел Нидерландов, Амстердам и Анкара не смогли договориться о нормализации отношений

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Нидерланды официально отозвали своего посла из Анкары, который не имеет доступа в Турцию с марта прошлого года. Как сообщила пресс-служба министерства иностранных дел Нидерландов, Амстердам и Анкара не смогли договориться о нормализации отношений.

«Нидерланды и Турция проводили переговоры на различных уровнях. На данном этапе эти встречи не позволили договориться о пути к нормализации двусторонних отношений», — сообщается в заявлении.

Отмечается, что Нидерланды не дадут разрешения на прибывание турецкого посла в Амстердам.

«Поскольку у Нидерландов нет посла в Турции, страна не выдаст разрешение на приезд нового турецкого посла в Нидерланды. Это послание было передано турецкому поверенному в делах в Гааге», — добавили в ведомстве.

Напомним, в марте прошлого года власти Нидерландов запретили выступления турецких политиков в поддержку референдума по конституционной реформе, после чего между двумя странами разразился дипломатический скандал.