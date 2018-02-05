2018-02-05T15:34:05+03:00
Политика

Столтенберг заявил, что НАТО не хочет новой холодной войны с Россией

По словам генсека альянса, сейчас страны-члены военного блока понимают необходимость ведения диалога с Москвой
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Генсек НАТО Йенс СтолтенбергГенсек НАТО Йенс СтолтенбергФото: REUTERS
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Генеральный секретарь североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что НАТО не хочет начала новой холодной войны с Россией, а наоборот стремится к установлению хороших отношений. Об этом он сказал во время выступления на конференции по вопросам безопасности в Осло.

"Мы в Норвегии всегда договаривались с русскими по вопросам рыболовства, границ и др., так что участие в диалоге с Россией вовсе не является признаком слабости. Это было не так очевидно для альянса в 2014 и 2015 годах, однако с тех пор в НАТО пришли к консенсусу о том, что диалог с РФ необходим", - сказал генсек альянса.

Столтенберг также подчеркнул, что не видит противоречий между жесткой позицией по некоторым вопросам и стремлением к диалогу. Как сообщает Dagens Næringsliv со ссылкой на политика, с начала восстановления контактов было проведено шесть важных встреч между высокопоставленными представителями РФ и НАТО.

"Мы не видим непосредственной угрозы со стороны России", - подытожил генсек.

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