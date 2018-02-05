2018-02-05T15:35:49+03:00
Экономика

C 2019 года МРОТ будет индексироваться в соответствии с динамикой прожиточного минимума

По словам главы Минтруда Максима Топилина, если размер прожиточного минимума будет снижаться, то уровень МРОТ останется прежним
Екатерина БОЛГОВА
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Глава Минтруда Максим ТопилинГлава Минтруда Максим ТопилинФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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С 2019 года минимальный размер оплаты труда (МРОТ) будет индексироваться в соответствии с динамикой прожиточного минимума трудоспособного населения. Об этом заявил глава Минтруда Максим Топилин.

"Установлено, что каждый год МРОТ будет с 1 января предусматриваться и устанавливаться на уровне прожиточного минимума населения в трудоспособном возрасте за второй квартал предыдущего года...То есть не на уровень инфляции, а на уровень динамики прожиточного минимума населения в трудоспособном возрасте", - сказал Топилин, выступая на профильном комитете Госдумы.

Он подчеркнул, что если размер прожиточного минимума будет снижаться, то уровень МРОТ останется прежним, передает ТАСС.

Напомним, ранее стало известно, что с 1 мая 2018 года МРОТ составит 11 тысяч 163 рубля, что составляет 100% от величины прожиточного минимума трудоспособного населения за второй квартал прошлого года. Общее повышение МРОТ в 2018 году составит 43%.

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