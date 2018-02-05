2018-02-05T15:50:38+03:00
Происшествия

Хакеры от имени Роскомнадзора требовали удалить "противоправные" данные

В ведомстве предупредили СМИ об электронной рассылке поддельных писем
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Неизвестные злоумышленники использовали фальшивые бланки ведомства и подписи несуществующих сотрудников надзорной службыНеизвестные злоумышленники использовали фальшивые бланки ведомства и подписи несуществующих сотрудников надзорной службыФото: REUTERS
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Неизвестные злоумышленники провели рассылку поддельных писем от имени Управления Роскомнадзора по Центральному федеральному округу с требованием удалить якобы противоправную информацию. Такие сообщения доставлялись представителям средств массовой информации с общедоступных почтовых сервисов.

Как сообщили в самой федеральной службе по надзору, требования были написаны на фальшивых бланках ведомства. При этом на каждом из них стояла подпись одного из несуществующих сотрудников Роскомнадзора (например, А.П. Стреглов).

"В связи с этим при получении официальных писем из Роскомнадзора просим обращать особое внимание на электронный адрес отправителя. Все электронные адреса Роскомнадзора оканчиваются на @rkn.gov.ru", - говорится в официальном сообщении на сайте ведомства.

Также особое внимание обращается на то, что все официальные письма надзорной службы обязательно подкрепляются электронной подписью с указанием сведений о соответствующем сертификате.

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