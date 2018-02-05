2018-02-05T15:53:13+03:00
Умные вещи

Яндекс.Браузер начал фильтровать раздражающую рекламу

Агрессивные рекламные форматы были определены ассоциацией IAB Russia
Екатерина БОЛГОВА
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В Яндекс.Браузере не будет агрессивной рекламыВ Яндекс.Браузере не будет агрессивной рекламыФото: Яндекс
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В последней версии Яндекс.Браузера при запуске страниц теперь фильтруется раздражающая реклама. Агрессивные форматы были определены ассоциацией IAB Russia — это огромные всплывающие окна и баннеры с обратном отсчетом, видеоролики с автоматически включающимся громким звуком и другие.

Такая реклама фильтруется Яндекс.Браузером и на компьютере, и на мобильных устройствах, другие же рекламные форматы остаются доступными. Причем пользователи в настройках могут отключить новую функцию.

«Нам важно, чтобы люди комфортно чувствовали себя в интернете и получали полезную информацию. А раздражающая реклама, даже еcли ее не слишком много, отталкивает людей. Они пытаются от нее отгородиться, отключая рекламу полностью, то есть лишая себя и полезных предложений», — рассказал руководитель команды Яндекс.Браузера Дмитрий Тимко.

Он считает, что фильтрация агрессивной рекламы поможет сделать работу в интернете более приятной и обеспечит развитие качественных направлений рекламы.

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