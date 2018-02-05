2018-02-05T15:54:03+03:00
Политика

МИД РФ подтвердил приверженность Москвы договору о СНВ

Россия настоятельно призывает США продолжать диалог по всем вопросам, которые возникают в ходе выполнения соглашения
Денис СУХОВ
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МИД РФ подтвердил приверженность Москвы договору о СНВМИД РФ подтвердил приверженность Москвы договору о СНВФото: Иван ВИСЛОВ
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В МИД РФ приняли во внимание заявление Госдепартамента США о полном выполнении Вашингтоном пунктов Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3).

В ведомстве подтвердили приверженность Москвы Договору о СНВ и подчеркнули, что РФ сократила суммарное количество стратегических вооружений до уровня, установленного соглашением. Официальное уведомление об этом будет направлено США в ближайшее время.

Вместе с тем в МИД РФ отметили, что выполнение СНВ-3 со стороны США достигается не только реальным сокращением вооружений, но и за счет переоборудования пусковых установок и средств доставки. При этом невозможно подтвердить, что они приводятся в состояние, непригодное для использования ядерных зарядов.

Министерство настоятельно призвало США продолжать конструктивный диалог в рамках выполнения Договора.

Напомним, Россия и США подписали СНВ-3 в 2010 году. Срок действия соглашения истекает в 2021 году, однако предусмотрена возможность его продления на пять лет.

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