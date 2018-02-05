Минздрав: инициативы по снижению доступности медпомощи не обсуждаются

5 Февр. 2018 2018-02-05T16:13:40+03:00

В Минздраве не обсуждают предложения по снижению доступности медицинских услуг Фото: Алексей БУЛАТОВ

В ведомстве напомнили, что Конституция РФ гарантирует право на бесплатную медицинскую помощь всем гражданам

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В Минздраве РФ заявили, что инициативы по снижению доступности медпомощи не обсуждаются. В ведомстве подчеркнули, что существующая модель здравоохранения предполагает ответственность ее участников, в том числе и пациентов.

Ранее в СМИ появилась информация, что на совещании с участием главы Минфина Антона Силуанова, представителей ЦБ и страховых компаний рассматривался вопрос о реформировании системы здравоохранения и, в частности, прикреплении граждан к медучреждениям, эффективно работающих в системе ОМС.

"Никаких инициатив, которые были бы направлены на снижение доступности бесплатной медицинской помощи, не обсуждалось и не обсуждается", - сообщили в пресс-службе.

Там напомнили, что Конституция РФ гарантирует право на бесплатную медицинскую помощь всем гражданам.

"Сегодня модель здравоохранения принципиально отличается от той, которая существовала в Советском Союзе, когда финансирование осуществлялось сметно, а средства не следовали за пациентом", - добавили в пресс-службе, передает ТАСС.