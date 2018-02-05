У российского посольства в Кабуле обнаружили заминированный автомобиль

5 Февр. 2018 2018-02-05T16:38:21+03:00

По данным источника, в машине было около тонны взрывчатки в тротиловом эквиваленте

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У здания посольства России в Кабуле обнаружили заминированный автомобиль.

Как сообщил осведомленный источник, в машине Mazda нашли около тонны взрывчатки в тротиловом эквиваленте.

Также поступили сведения о том, что атака с применением автомобиля все-таки произошла недалеко от посольства. При этом в самом дипведомстве отметили, что не располагают информацией об этом. В российском посольстве заявили, что к ним не поступали данные о заминированном автомобиле и об атаке рядом со зданием, передает ТАСС.

В последнее время в Афганистане произошли несколько терактов. Так, в конце января произошел взрыв в дипломатическом квартале Кабула Вазир-Акбар-Хан, в результате чего 103 человека погибли, ранения получили еще 235 человек. Ответственность за атаку взяло на себя радикальное движение "Талибан" (террористическая организация, запрещенная в России по решению Верховного суда).