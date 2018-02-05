Три человека пострадали при взрыве газового баллона в Южном Бутове

5 Февр. 2018 2018-02-05T16:47:31+03:00

Инцидент произошел на 20-м этаже одной из подмосковных новостроек

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В результате взрыва газового баллона в Южном Бутова пострадали три человека. Инцидент произошел в понедельник, 5 февраля, в квартире на 20-м этаже одной из подмосковных новостроек. Такое заявление сделали в экстренных службах столицы.

Отмечается, в момент происшествия в квартире велись ремонтные работы. По последним данным, взрыв баллона спровоцировал пожар, также была повреждена часть фасада и выбиты стекла.

В настоящий момент всем пострадавших оказывается необходимая медицинская помощь. На место происшествия уже выехали сотрудники столичной пожарной службы, которые окажут помощь своим коллегам в Подмосковье, передает ТАСС.

Напомним, что в декабре прошлого года газовый баллон взорвался также в многоквартирном жилом доме в Усть-Куте Иркутской области. Тогда причиной инцидента стали нарушения при установке натяжных потолков.