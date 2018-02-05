Пластическая хирургия чуть не оставила без носа модель Playboy

5 Февр. 2018 2018-02-05T17:13:50+03:00

Изменить размер текста: A A

Британская модель Хлоя Хан опубликовала в Инстаграм результаты неудачной пластической хирургии. По словам модели, у нее чуть не провалился нос, так врач удалил почти все кости в нем. Операцию пришлось повторить, а хрящи для носа брать из уха.

«Мне понадобилась полная реконструкция, для которой хирурги взяли из моего уха восемь хрящей», - написала Хан.

Девушка утверждает, что у ее хирурга миллионы подписчиков в Инстаграм. Своих же поклонников Хан предупредила, чтобы они не обманывались такой лже-популярностью и обращались к настоящим профессионалам, пишут Дни.ру.

Хлоя Хан снималась для журнала Playboy, а также в разных реалити-шоу, в том числе в "Х-факторе" и Celebrity Big Broth.

Ранее пользователи Инстаграмм заподозрили, что пластическую хирургию сделала гимнастка Ляйсан Утяшева. Спортсменка ответила, что стала хорошо выглядеть благодаря занятиям спорта и тому, что перестала кормить своего ребенка грудью.