СМИ выяснили, что в парламенте Великобритании действуют масонские ложи

5 Февр. 2018 2018-02-05T17:45:52+03:00

Пока не один из членов британского парламента официально не признал свою принадлежность к масонам Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Члены двух тайных объединений предпочитают не контактировать друг с другом и держать свою деятельность в секрете

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Стало известно, что в парламенте Великобритании действуют две тайные масонские ложи, включающие политиков и журналистов. Однако пока ни один из членов законодательного органа не признал свою принадлежность к религиозно-этическому движению в официальных документах.

Между тем, известно, что New Welcome ("Новое приветствие") была создана для пэров и сотрудников парламента. В настоящий момент в нее входят около 40 человек, правда среди них нет ни одного дворянина, зато присутствуют полицейские, ранее служившие в Вестминстерском дворце.

Другая ложа - Gallery Lodge ("Ложа галереи") состоит из 45 сотрудников ведущих британских СМИ, имеющих аккредитацию в парламенте и освещающих политические события. Глава Объединенной великой ложи Англии Дэвид Степлс уже пояснил, что профессия журналиста не противоречит членству в организации.

Между тем, как сообщает The Guardian со ссылкой на документы, два парламентских тайных общества держат свою деятельность в секрете и не часто контактируют между собой.