2018-02-05T18:13:52+03:00
Политика

Апелляционный суд Киева отказал Саакашвили в предоставлении убежища

Решение инстанции создает угрозу «скорейшей депортации» политика с Украины
Денис СУХОВ
Поделиться:
Комментарии: comments3
Изменить размер текста:

Апелляционный суд Киева отклонил жалобу экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили на решение первой инстанции, отказавшей ему в предоставлении статуса беженца или лица, нуждающегося в дополнительной защите.

По словам адвоката Руслана Чернолуцкого, вердикт грозит «скорейшей депортацией» Саакашвили, который может находиться на территории Украины до 1 марта. Защита намерена оспорить решение в кассационном суде.

Присутствовавший на рассмотрении Саакашвили покинул зал, обвинив суд в предвзятости.

Институт предоставления дополнительной защиты создан на Украине в 2011 году взамен практически неработающего механизма предоставления убежища лицам без гражданства. Саакашвили обратился за статусом беженца в сентябре прошлого года, но получил отказ от миграционной службы и административного суда.

Напомним, выдачи бывшего украинского губернатора и президента Грузии с нетерпением ожидают в Тбилиси. На родине Саакашвили заочно приговорили к трем годам лишения свободы по коррупционному делу.

Еще больше материалов по теме: «Украинский кризис»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Депутат Умаханов: Васильев правильно сделал, отправив в отставку правительство Дагестана
Биткоин продолжает дешеветь: его курс упал ниже $7 тысяч
Полиция Мальдив арестовала бывшего президента Гаюма
Медведев снял с должности замглавы Минсельхоза Кузина
Дочь экс-генпрокурора Украины решила подать в суд на Джо Байдена за «сукина сына»
Анкара: Отзыв посла Нидерландов не означает разрыва дипломатических отношений
Киев пополнил список угроз нацбезопасности четырьмя российскими деятелями культуры
Сергей Лавров провел телефонный разговор с главой МИД Франции Жан-Ивом Ле Дрианом
Владимир Путин ввел штраф за спекуляцию билетами на матчи ЧМ-2018
AliExpress запустит в России новую площадку «Лоукостер» с товарами низкого ценового сегмента
В Белоруссии покажут запрещенную в России комедию «Смерть Сталина»
Путин разрешил выдавать в иностранной валюте зарплату работающим за рубежом гражданам
Небензя: Россия требует направить в Сирию экспертов для непредвзятого расследования химатак
Владимир Путин подписал закон о добровольческой деятельности
Путин утвердил списание $240 милллионов долга Киргизии
За неделю в Турции задержали почти 600 граждан, критиковавших военную операцию в Африне