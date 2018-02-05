Апелляционный суд Киева отказал Саакашвили в предоставлении убежища

5 Февр. 2018 2018-02-05T18:13:52+03:00

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Апелляционный суд Киева отклонил жалобу экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили на решение первой инстанции, отказавшей ему в предоставлении статуса беженца или лица, нуждающегося в дополнительной защите.

По словам адвоката Руслана Чернолуцкого, вердикт грозит «скорейшей депортацией» Саакашвили, который может находиться на территории Украины до 1 марта. Защита намерена оспорить решение в кассационном суде.

Присутствовавший на рассмотрении Саакашвили покинул зал, обвинив суд в предвзятости.

Институт предоставления дополнительной защиты создан на Украине в 2011 году взамен практически неработающего механизма предоставления убежища лицам без гражданства. Саакашвили обратился за статусом беженца в сентябре прошлого года, но получил отказ от миграционной службы и административного суда.

Напомним, выдачи бывшего украинского губернатора и президента Грузии с нетерпением ожидают в Тбилиси. На родине Саакашвили заочно приговорили к трем годам лишения свободы по коррупционному делу.