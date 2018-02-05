Четыре человека госпитализированы после взрыва газа в подмосковном ЖК «Бутово Парк»
В результате взрыва в многоэтажном доме жилого комплекса «Бутово Парк» в Подмосковье госпитализированы четверо рабочих. Их доставили в ожоговый центр Подольска, сообщают источники в экстренных службах.
У двоих пострадавших обожжено до 90% поверхности тела, остальные получили более легкие ожоги.
«Состояние двоих пациентов врачи оценивают как тяжелое, у двоих состояние легкой степени тяжести. Пациентам оказывается вся необходимая медицинская помощь», - цитирует «Интерфакс» главу подмосковного Минздрава Дмитрия Маркова.
В понедельник в подмосковной деревне Бутово в квартире многоэтажного дома взорвался газовый баллон, использовавшийся для ремонтных работ. Возникший после взрыва пожар площадью 8 квадратных метров ликвидировали оперативно прибывшие пожарники. Также на месте происшествия работают сотрудники полиции и медики.
По факту взрыва прокуратура Московской области начала проверку.
Первое видео с места взрыва в многоэтажке в Новой Москве.первое видео с места взрыва в многоэтажке в Новой Москве