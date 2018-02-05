Четыре человека госпитализированы после взрыва газа в подмосковном ЖК «Бутово Парк»

5 Февр. 2018 2018-02-05T19:03:35+03:00

Взрыв произошел в одной из квартир дома №15 жилищного комплекса «Бутово Парк».

Двое пострадавших получили сильные ожоги, их состояние оценивается как тяжелое

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В результате взрыва в многоэтажном доме жилого комплекса «Бутово Парк» в Подмосковье госпитализированы четверо рабочих. Их доставили в ожоговый центр Подольска, сообщают источники в экстренных службах.

У двоих пострадавших обожжено до 90% поверхности тела, остальные получили более легкие ожоги.

«Состояние двоих пациентов врачи оценивают как тяжелое, у двоих состояние легкой степени тяжести. Пациентам оказывается вся необходимая медицинская помощь», - цитирует «Интерфакс» главу подмосковного Минздрава Дмитрия Маркова.

В понедельник в подмосковной деревне Бутово в квартире многоэтажного дома взорвался газовый баллон, использовавшийся для ремонтных работ. Возникший после взрыва пожар площадью 8 квадратных метров ликвидировали оперативно прибывшие пожарники. Также на месте происшествия работают сотрудники полиции и медики.

По факту взрыва прокуратура Московской области начала проверку.