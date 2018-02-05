2018-02-05T19:09:03+03:00
Спорт

Медведев: Комиссия МОК приняла постыдное решение

Премьер-министр РФ прокомментировал запрет на участие в Олимпиаде оправданных CAS российских спортсменов
Алексей КАРЕЛИН
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Дмитрий Медведев назвал решение МОК "аморальным".Дмитрий Медведев назвал решение МОК "аморальным".
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Глава российского правительства Дмитрий Медведев охарактеризовал решение Международного Олимпийского комитета (МОК) как «неправовое», «аморальное и политизированное». По мнению премьер-министра, «комиссия растоптала и Олимпийскую хартию, и элементарные принципы права».

«Вина не доказана – не виновен. И именно суд принимает окончательное решение. Сейчас решение приняла группа людей, поставившая себя над судом», - подчеркнул Медведев.

Решение МОК можно объяснить только желанием «причинить политический ущерб» России, говорит глава правительства. Пусть МОК и волен решать, кого приглашать на Олимпиаду, запрет на участие должен быть юридически обоснован. Кроме того, исключение из Игр-2018 «уничтожает человека, всю жизнь посвятившего спорту».

Решение комиссии об отказе исполнять вердикт спортивного суда – за гранью понимания, пишет Медведев в своем Фейсбуке. «Сначала бизнес победил заветы Пьера де Кубертена в МОК. А теперь – политика победила нормы права и приличия».

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