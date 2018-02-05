5 Февр. 2018 2018-02-05T19:28:41+03:00

Также на рассмотрение Госдумы поступит законопроект, учитывающий особенности деятельности культурных учреждений в процессе госзакупок

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Российский лидер Владимир Путин поручил до 1 июля подготовить проект закона «О культуре».

Как сообщает сайт Кремля, распоряжение было дано по итогам заседания Совета по культуре и искусству при президенте РФ, которое состоялось 21 декабря прошлого года

Отмечается, что Администрация президента совместно с Советом должна до 15 марта разработать концепцию закона «О культуре» и необходимых для его принятия поправок в существующие акты.

Также для внесения в Государственную Думу представят законопроект, учитывающий особенности деятельности культурных учреждений в процессе госзакупок. Кроме того президент попросил представить предложения по уточнению порядка присвоения почетных званий деятелям культуры и искусства.

Правительству РФ поручено подготовить предложения по новым механизмам финансирования отечественного кинематографа, в том числе из внебюджетных источников.