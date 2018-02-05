2018-02-05T19:28:41+03:00
Политика

Владимир Путин поручил до 1 июля подготовить проект закона «О культуре»

Также на рассмотрение Госдумы поступит законопроект, учитывающий особенности деятельности культурных учреждений в процессе госзакупок
Денис СУХОВ
Поделиться:
Комментарии: comments13
Изменить размер текста:

Российский лидер Владимир Путин поручил до 1 июля подготовить проект закона «О культуре».

Как сообщает сайт Кремля, распоряжение было дано по итогам заседания Совета по культуре и искусству при президенте РФ, которое состоялось 21 декабря прошлого года

Отмечается, что Администрация президента совместно с Советом должна до 15 марта разработать концепцию закона «О культуре» и необходимых для его принятия поправок в существующие акты.

Также для внесения в Государственную Думу представят законопроект, учитывающий особенности деятельности культурных учреждений в процессе госзакупок. Кроме того президент попросил представить предложения по уточнению порядка присвоения почетных званий деятелям культуры и искусства.

Правительству РФ поручено подготовить предложения по новым механизмам финансирования отечественного кинематографа, в том числе из внебюджетных источников.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Депутат Умаханов: Васильев правильно сделал, отправив в отставку правительство Дагестана
Биткоин продолжает дешеветь: его курс упал ниже $7 тысяч
Полиция Мальдив арестовала бывшего президента Гаюма
Медведев снял с должности замглавы Минсельхоза Кузина
Дочь экс-генпрокурора Украины решила подать в суд на Джо Байдена за «сукина сына»
Анкара: Отзыв посла Нидерландов не означает разрыва дипломатических отношений
Киев пополнил список угроз нацбезопасности четырьмя российскими деятелями культуры
Сергей Лавров провел телефонный разговор с главой МИД Франции Жан-Ивом Ле Дрианом
Владимир Путин ввел штраф за спекуляцию билетами на матчи ЧМ-2018
AliExpress запустит в России новую площадку «Лоукостер» с товарами низкого ценового сегмента
В Белоруссии покажут запрещенную в России комедию «Смерть Сталина»
Путин разрешил выдавать в иностранной валюте зарплату работающим за рубежом гражданам
Небензя: Россия требует направить в Сирию экспертов для непредвзятого расследования химатак
Владимир Путин подписал закон о добровольческой деятельности
Путин утвердил списание $240 милллионов долга Киргизии
За неделю в Турции задержали почти 600 граждан, критиковавших военную операцию в Африне