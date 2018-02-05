2018-02-05T20:46:59+03:00
Политика

Небензя: Россия требует направить в Сирию экспертов для непредвзятого расследования химатак

Поспред РФ при ООН напомнил, что военно-технический потенциал Дамаска был давно уничтожен
Денис СУХОВ
Поделиться:
Комментарии: comments10
Изменить размер текста:

Россия требует независимого расследования фактов применения химоружия в Сирии непосредственно на месте предполагаемых атак. Об этом заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя.

«Первое, что мы должны сделать… это направить миссию по установлению фактов ОЗХО в эти районы для расследования», - подчеркнул постпред.

По его слова, некоторые члены Совбеза ООН «упражняются в красноречии», заранее, еще до проведения расследования, возлагая ответственность за химатаки на Дамаск. При этом никто не задается вопросом о том, зачем сирийскому правительству использовать химоружие.

«Схема этой пропагандисткой кампании не нова: террористы через тесно связанные с ними «общественные объединения», в первую очередь, печально известные «Белые каски» распространяют слухи в социальных сетях, они мгновенно подхватываются западной прессой», - добавил Небензя.

Дипломат напомнил, что весь военно-химический потенциал Сирии был ликвидирован под надзором ОЗХО, однако «искусственное разогревание этой темы» продолжается.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Депутат Умаханов: Васильев правильно сделал, отправив в отставку правительство Дагестана
Биткоин продолжает дешеветь: его курс упал ниже $7 тысяч
Полиция Мальдив арестовала бывшего президента Гаюма
Медведев снял с должности замглавы Минсельхоза Кузина
Дочь экс-генпрокурора Украины решила подать в суд на Джо Байдена за «сукина сына»
Анкара: Отзыв посла Нидерландов не означает разрыва дипломатических отношений
Киев пополнил список угроз нацбезопасности четырьмя российскими деятелями культуры
Сергей Лавров провел телефонный разговор с главой МИД Франции Жан-Ивом Ле Дрианом
Владимир Путин ввел штраф за спекуляцию билетами на матчи ЧМ-2018
AliExpress запустит в России новую площадку «Лоукостер» с товарами низкого ценового сегмента
В Белоруссии покажут запрещенную в России комедию «Смерть Сталина»
Путин разрешил выдавать в иностранной валюте зарплату работающим за рубежом гражданам
Владимир Путин подписал закон о добровольческой деятельности
Путин утвердил списание $240 милллионов долга Киргизии
За неделю в Турции задержали почти 600 граждан, критиковавших военную операцию в Африне