Небензя: Россия требует направить в Сирию экспертов для непредвзятого расследования химатак

5 Февр. 2018 2018-02-05T20:46:59+03:00

Поспред РФ при ООН напомнил, что военно-технический потенциал Дамаска был давно уничтожен

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Россия требует независимого расследования фактов применения химоружия в Сирии непосредственно на месте предполагаемых атак. Об этом заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя.

«Первое, что мы должны сделать… это направить миссию по установлению фактов ОЗХО в эти районы для расследования», - подчеркнул постпред.

По его слова, некоторые члены Совбеза ООН «упражняются в красноречии», заранее, еще до проведения расследования, возлагая ответственность за химатаки на Дамаск. При этом никто не задается вопросом о том, зачем сирийскому правительству использовать химоружие.

«Схема этой пропагандисткой кампании не нова: террористы через тесно связанные с ними «общественные объединения», в первую очередь, печально известные «Белые каски» распространяют слухи в социальных сетях, они мгновенно подхватываются западной прессой», - добавил Небензя.

Дипломат напомнил, что весь военно-химический потенциал Сирии был ликвидирован под надзором ОЗХО, однако «искусственное разогревание этой темы» продолжается.