Небензя: Россия требует направить в Сирию экспертов для непредвзятого расследования химатак
Россия требует независимого расследования фактов применения химоружия в Сирии непосредственно на месте предполагаемых атак. Об этом заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя.
«Первое, что мы должны сделать… это направить миссию по установлению фактов ОЗХО в эти районы для расследования», - подчеркнул постпред.
По его слова, некоторые члены Совбеза ООН «упражняются в красноречии», заранее, еще до проведения расследования, возлагая ответственность за химатаки на Дамаск. При этом никто не задается вопросом о том, зачем сирийскому правительству использовать химоружие.
«Схема этой пропагандисткой кампании не нова: террористы через тесно связанные с ними «общественные объединения», в первую очередь, печально известные «Белые каски» распространяют слухи в социальных сетях, они мгновенно подхватываются западной прессой», - добавил Небензя.
Дипломат напомнил, что весь военно-химический потенциал Сирии был ликвидирован под надзором ОЗХО, однако «искусственное разогревание этой темы» продолжается.