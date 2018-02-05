2018-02-05T21:47:34+03:00
Общество

AliExpress запустит в России новую площадку «Лоукостер» с товарами низкого ценового сегмента

Интернет-магазин стартует как мобильное приложение, так как ориентируется на молодую аудиторию в возрасте до 25 лет
Денис СУХОВ
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AliExpress запустит в России новую площадку «Лоукостер» с товарами низкого ценового сегментаAliExpress запустит в России новую площадку «Лоукостер» с товарами низкого ценового сегментаФото: ТАСС
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Глобальная торговая площадка AliExpress запустит в России новый интернет-магазин «Лоукостер», который будет специализироваться на товарах в ценовом сегменте до 600 рублей. Об этом говорится в пресс-релизе китайского маркетплейса.

На первом этапе «Лоукостер» стартует как приложение для мобильных платформ. Ожидается, что его основную аудиторию составят молодые люди в возрасте до 25 лет.

В новом проекте компания сделает акцент не только на цене, но и на наиболее востребованных и популярных товарах от продавцов с высоким рейтингом. Первоначально ассортимент «Лоукостера» будет включать более 300 тысяч наименований. При этом основная площадка AliExpress сосредоточится на более дорогих и сложных предложениях.

«АliExpress в России постепенно отходит от имиджа дискаунтера, мы видим это по нашему среднему чеку и меняющемуся профилю покупателей, которые все чаще выбирают более дорогие товары», - отметил директор по развитию компании в России и СНГ Марк Завадский.

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