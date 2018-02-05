Сергей Лавров провел телефонный разговор с главой МИД Франции Жан-Ивом Ле Дрианом

5 Февр. 2018 2018-02-05T22:23:07+03:00

Министр иностранных дел РФ проинформировал коллегу об итогах Конгресса сирийского национального диалога, который состоялся в Сочи

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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и его французский коллега Жан-Ив Ле Дриан провели телефонный разговор, в ходе которого обменялись мнениями по актуальным вопросам двусторонней и международной повестки.

В российском дипломатическом ведомстве отметили, что особый акцент был сделан на сирийском сюжете. Обе стороны подчеркнули безальтернативность урегулирования конфликта в арабской республике на основании резолюций Совбеза ООН.

Лавров проинформировал Ле Дриана об итогах Конгресса сирийского национального диалога, состоявшегося в Сочи 30 января. Российский министр поблагодарил коллегу за направление сотрудника посольства Франции для участия в Конгрессе.

Кроме того, министры высказались в поддержку строгого соблюдения Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе.

Отмечается, что разговор состоялся по инициативе французской стороны.