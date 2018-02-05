Сергей Лавров провел телефонный разговор с главой МИД Франции Жан-Ивом Ле Дрианом
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и его французский коллега Жан-Ив Ле Дриан провели телефонный разговор, в ходе которого обменялись мнениями по актуальным вопросам двусторонней и международной повестки.
В российском дипломатическом ведомстве отметили, что особый акцент был сделан на сирийском сюжете. Обе стороны подчеркнули безальтернативность урегулирования конфликта в арабской республике на основании резолюций Совбеза ООН.
Лавров проинформировал Ле Дриана об итогах Конгресса сирийского национального диалога, состоявшегося в Сочи 30 января. Российский министр поблагодарил коллегу за направление сотрудника посольства Франции для участия в Конгрессе.
Кроме того, министры высказались в поддержку строгого соблюдения Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе.
Отмечается, что разговор состоялся по инициативе французской стороны.