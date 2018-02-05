2018-02-05T22:42:47+03:00
Политика

Киев пополнил список угроз нацбезопасности четырьмя российскими деятелями культуры

На основании обращения СБУ Минкульт Украины внес в «черный список» трех актеров и одного режиссера из РФ
Денис СУХОВ
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Киев пополнил список угроз нацбезопасности четырьмя российскими деятелями культурыКиев пополнил список угроз нацбезопасности четырьмя российскими деятелями культурыФото: REUTERS
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На основании обращения СБУ Минкульт Украины внес еще четырех российских деятелей культуры в перечень лиц, представляющих угрозу для национальной безопасности страны. Соответствующий документ был опубликован на сайте ведомства.

В обновленный «черный список» вошли российские актеры Александр Фисенко, Егор Баринов и Евгений Бакалов, а также режиссер Александр Якимчук.

Напомним, перечень актеров, музыкантов, писателей и режиссеров, угрожающих нацбезопасности Украины, регулярно пополняется Минкультом страны с 2015 года. Основанием для этого служат обращения от СБУ, Совета национальной безопасности или Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания.

На минувшей неделе на основании запроса СБУ в список были внесены российского поэта Илья Резник и актер Владимир Меньшов. В настоящее время в нем числятся уже 140 артистов из РФ, которым запрещен въезд на территорию Украины.

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