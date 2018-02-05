2018-02-05T23:08:48+03:00
В мире

Анкара: Отзыв посла Нидерландов не означает разрыва дипломатических отношений

Представитель турецких властей выразил надежду, что дипломатический скандал с Гаагой будет урегулирован в ближайшее время
Денис СУХОВ
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Бекир БоздагБекир БоздагФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Представитель турецких властей Бекир Боздаг заявил, что официальный отзыв посла Нидерландов не является разрывом дипломатических отношений — Анкара и Гаага продолжают поддерживать связь по другим каналам.

«Это не означает, что дипломатические отношения между Турцией и Нидерландами разорваны», - подчеркнул Боздаг.

Он также выразил надежду, что дипломатический кризис между странами будет урегулирован в ближайшее время.

Ранее Нидерланды официально отозвали своего посла в Анкаре, который фактически не имел доступа на турецкую территорию с марта прошлого года. В Министерстве иностранных дел королевства констатировали, что, несмотря на переговоры на различных уровнях, страны так и не смогли нормализовать двусторонние отношения.

Напомним, дипломатический скандал между Анкарой и Гаагой разразился после того, как власти Нидерландов запретили турецким политикам агитировать проживающих в королевстве сограждан в поддержку конституционной реформы.

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