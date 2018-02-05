Дочь экс-генпрокурора Украины решила подать в суд на Джо Байдена за «сукина сына»

5 Февр. 2018 2018-02-05T23:36:09+03:00

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Дочь бывшего генпрокурора Украины Виктора Шокина – Алина Шокина – решила подать в суд на бывшего на вице-президента США Джо Байдена за оскорбление её отца и бабушки. Дело в том, что американец, рассказывая о том, как «надавил» на Киев и добился увольнения главного прокурора страны, назвал Шокина «сукиным сыном».

Как рассказал в своем Facebook журналист Александр Зуб, Алина – гражданка Соединенных Штатов, поэтому Байдена ждет «весьма неприятный процесс» не в Незалежной, «что было бы для него абсолютно безболезненным», а в Америке, где «к вопросу личностных оскорблений относятся более чем щепетильно».

Бывший генеральный прокурор Украины Виктор Шокин утверждал, что его увольнение было незаконным, даже подавал в суд на президента Петра Порошенко и Верховную РадуФото: GLOBAL LOOK PRESS

«Речь скорее всего пойдет не только о многомиллионной денежной компенсации, а и о публичных извинениях, что для политика сравни такого себе нокдауна на международной арене», - отмечает Зуб.

По его словам, избежать больших неприятностей Байден сможет, только если ему «удастся доказать, что словосочетание «сукин сын» он произнес просто так – для эмоционального усиления или для связки слов».