2018-02-05T23:36:09+03:00
Политика

Дочь экс-генпрокурора Украины решила подать в суд на Джо Байдена за «сукина сына»

Бывший вице-президент США оскорбил ее отца Виктора Шокина, рассказывая, как добился его увольнения [фото]
Саша ПЯТНИЦКАЯ
Поделиться:
Комментарии: comments5
Бывший вице-президент США Джо Байден и президент Украины Петр ПорошенкоБывший вице-президент США Джо Байден и президент Украины Петр ПорошенкоФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Дочь бывшего генпрокурора Украины Виктора Шокина – Алина Шокина – решила подать в суд на бывшего на вице-президента США Джо Байдена за оскорбление её отца и бабушки. Дело в том, что американец, рассказывая о том, как «надавил» на Киев и добился увольнения главного прокурора страны, назвал Шокина «сукиным сыном».

Как рассказал в своем Facebook журналист Александр Зуб, Алина – гражданка Соединенных Штатов, поэтому Байдена ждет «весьма неприятный процесс» не в Незалежной, «что было бы для него абсолютно безболезненным», а в Америке, где «к вопросу личностных оскорблений относятся более чем щепетильно».

Бывший генеральный прокурор Украины Виктор Шокин утверждал, что его увольнение было незаконным, даже подавал в суд на президента Петра Порошенко и Верховную Раду Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Бывший генеральный прокурор Украины Виктор Шокин утверждал, что его увольнение было незаконным, даже подавал в суд на президента Петра Порошенко и Верховную РадуФото: GLOBAL LOOK PRESS

«Речь скорее всего пойдет не только о многомиллионной денежной компенсации, а и о публичных извинениях, что для политика сравни такого себе нокдауна на международной арене», - отмечает Зуб.

По его словам, избежать больших неприятностей Байден сможет, только если ему «удастся доказать, что словосочетание «сукин сын» он произнес просто так – для эмоционального усиления или для связки слов».

Еще больше материалов по теме: «Украинский кризис»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Депутат Умаханов: Васильев правильно сделал, отправив в отставку правительство Дагестана
Биткоин продолжает дешеветь: его курс упал ниже $7 тысяч
Полиция Мальдив арестовала бывшего президента Гаюма
Медведев снял с должности замглавы Минсельхоза Кузина
Анкара: Отзыв посла Нидерландов не означает разрыва дипломатических отношений
Киев пополнил список угроз нацбезопасности четырьмя российскими деятелями культуры
Сергей Лавров провел телефонный разговор с главой МИД Франции Жан-Ивом Ле Дрианом
Владимир Путин ввел штраф за спекуляцию билетами на матчи ЧМ-2018
AliExpress запустит в России новую площадку «Лоукостер» с товарами низкого ценового сегмента
В Белоруссии покажут запрещенную в России комедию «Смерть Сталина»
Путин разрешил выдавать в иностранной валюте зарплату работающим за рубежом гражданам
Небензя: Россия требует направить в Сирию экспертов для непредвзятого расследования химатак
Владимир Путин подписал закон о добровольческой деятельности
Путин утвердил списание $240 милллионов долга Киргизии
За неделю в Турции задержали почти 600 граждан, критиковавших военную операцию в Африне